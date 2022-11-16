Стало известно о снижении спроса на ипотеку в столице

О снижении спроса на ипотеку в Москве сообщает столичное управление Росреестра. Стало известно, что в октябре 2022 года в столице было зарегистрировано 9265 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, что на 5,2 процента меньше количества сентябрьских сделок (9776) и на 13 процентов уступает показателю годичной давности (10 653).

«В октябре снижение показателей по ипотечным договорам по отношению к прошлому месяцу лежит в приемлемом диапазоне движения сделок на рынке недвижимости, тем более с привлечением кредитных средств, ведь в данном вопросе граждане максимально осторожно и взвешенно принимают решения», — заявил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. Он уточнил, что в октябре значительная часть ипотечных сделок сместилась в сторону покупки квартир на вторичном рынке.

Всего за первые десять месяцев этого года в Москве был зарегистрирован 88 631 ипотечный договор. Это на 13,9 процента ниже показателя аналогичного периода 2021 года (103 030), следует из отчета ведомства.

Несмотря на снижение показателей по общей выдаче ипотек в Москве, столица сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам, отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. «Их объем в октябре составил 27,3 миллиарда рублей, это 22,2 процента от общероссийского объема льготной ипотеки», — сказал он.

Ранее Росреестр зафиксировал рост спроса на покупку недвижимости в Москве. Положительная динамика наблюдается пятый месяц подряд, отметили в ведомстве.