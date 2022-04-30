Москвичи нашли объяснения висящим на деревьях пакетам

Житель Москвы поинтересовался у соседей, почему на деревьях в его дворе висят пакеты и другие странные вещи. Он также поделился снимком выброшенного мусора в группе «Чертаново» во «ВКонтакте».

«В прошлый раз была зарядка, а теперь пакет. Это только у меня так или у вас тоже сюрпризы на веточках?» — подписал автор топика. Жители района отметили, что нередко наблюдают подобные ситуации и в своих дворах: на деревьях замечают чайные пакетики, простыни, носки, полотенца и многие другие вещи.

Пользователи сети попробовали найти объяснения такому поведению горожан. «У вас завелись свинососеди», «Человек просто частями переезжает, в следующий раз хозяина пакета увидите», «У нас вот чайное дерево, оно обвешано чайными пакетиками», — прокомментировали юзеры.

Ранее россияне массово пожаловались на выбрасывающих мусор из окон соседей.