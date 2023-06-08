Пожилая москвичка выбросила из окна пакет с крупной суммой денег
Пенсионерка выбросила из окна пакет со 150 тысячами рублей в районе Нагатинский затон.
Пакет с 150 тысячами рублей пенсионерка выбросила из окна в районе Нагатинский затон, сообщает «МВД Медиа». Пожилая женщина сделала это с целью помочь «участковому».
По данным ведомства, москвичке позвонил неизвестный мужчина и представился участковым уполномоченным полиции. Он попросил у нее помощи в поимке преступника. Звонивший убедил пенсионерку снять со счета деньги, положить их в пакет и выбросить в окно. По его словам, злоумышленника должны были задержать, когда тот заберет пакет.
Женщина сделала все согласно инструкции, но, увидев, что взявший пакет молодой человек спокойно ушел с места преступления и никто его не остановил, она обратилась в реальную полицию.
21-летний подозреваемый в хищении средств был задержан. По предварительным данным, приезжий молодой человек действовал по указаниям телефонного мошенника. Похищенное он успел перевести на предоставленный заказчиком счет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Приезжего отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее 80-летняя москвичка выбросила из окна 800 тысяч рублей по требованию мошенника. Обманувшего пенсионерку афериста задержали.