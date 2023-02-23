На территории посольства Швейцарии в Москве обнаружили пакет с гранатами

Пакет с гранатами обнаружили на территории посольства Швейцарии в центре Москвы. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает Mash.

«Служба безопасности нашла прозрачный пакет на рампе во время обхода территории. Внутри лежали несколько РГД», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает полиция и саперы.

Ранее в Рузском городском округе задержали местного жителя, бросившего бутылку с зажигательной смесью в отделение банка. Сообщалось, что 48-летний мужчина совершил поджог по указанию мошенника, который общался со своей жертвой по телефону.