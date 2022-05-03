Россиян рассмешила «палица богатыря» в одном из столичных дворов. Пользователи обсудили в группе «Крылатское» во «ВКонтакте» назначение загадочного предмета, найденного на улице.

Автор опубликовала фото деревянной палки, один конец которой обмотан колючей проволокой. Она поинтересовалась, какую функцию может выполнять предмет. Участники сообщества начали упражняться в юморе. «Крови нет, уже радует», «Похоже богатырь свою палицу обронил», «Массажная расческа». Одна подписчица процитировала известного рок-певца Виктора Цоя. «Красная-красная кровь, Через час уже просто земля, Через два на ней цветы и трава, Через три она снова жива», — написала она.

Другая москвичка напомнила, что около 30-35 лет назад на Крылатских холмах жители района такими столбиками выделяли участки, на которых сажали картошку. По ее словам, затею быстро оставили из-за краж. А эти столбики можно найти лежащими во дворах до сих пор. «Мне тоже что-то связанное с земледелием навеяло», «Ручной культиватор», — поддержали версию пользователи.

Ранее москвичи начали замечать развешанные на деревьях «шифровки».