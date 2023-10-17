Москвичи обсудили отличительную черту памятника Цветаевой в столице
Москвичей возмутили босые ноги бронзовой Цветаевой авторства Церетели.
Отличительную черту памятника Марине Цветаевой авторства скульптора Зураба Церетели обсудили жители столицы в группе «Москва моя» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Нескольких человек возмутили босые ноги бронзовой поэтессы.
«Интересно, почему босиком?» — обратился к пользователям автор сделанного у галереи Церетели в Москве фото. Скульптор изобразил поэтессу сидящей на скамье с розой в руках.
«Связь с матерью-землей. Незащищенность», «Скульптор так ее увидел», «Не знал, что надеть ей на ноги», «Стопы странные очень», «Видимо, потому что это работа Церетели. И этим все сказано», «Может быть, этот памятник перекликается со строками ее стихотворения?» — отреагировали на увиденное юзеры.
Многие подписчики онлайн-сообщества поддержали последнюю версию, вспомнив стихотворение Цветаевой «Простите Любви — она нищая».
«Мне не нравится памятник. На Фантомаса в парике похожа. Бронза — очень тяжелый металл для реалистичных портретов», — заявила одна из участниц дискуссии.
Ранее художник Никас Сафронов назвал памятник Борису Моисееву шаблонным.