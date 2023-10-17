Москвичи обсудили отличительную черту памятника Цветаевой в столице

Отличительную черту памятника Марине Цветаевой авторства скульптора Зураба Церетели обсудили жители столицы в группе «Москва моя» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Нескольких человек возмутили босые ноги бронзовой поэтессы.

«Интересно, почему босиком?» — обратился к пользователям автор сделанного у галереи Церетели в Москве фото. Скульптор изобразил поэтессу сидящей на скамье с розой в руках.