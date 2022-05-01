Москвичи обсудили необычный памятник единорогу

Фотография необычного памятник единорогу стала темой обсуждений в группе «Интересная Москва» в социальной сети «ВКонтакте».

В описании сказано, что автор скульпторы Сергей Червонский изобразил рог, пробивший железный люк, скрывающий подземный ход из Новодевичьего монастыря. На табличке рядом со статуей говорится о том, что единорог охраняет зарытые сокровища тамплиеров. Посетителям предлагается опустить в специальное отверстие монетку и потереть рог на удачу.

Некоторые пользователи сети усомнились в безопасности памятника для людей: «Очень опасно рог торчит из земли», «Главное — не споткнуться и не упасть на него». А одного из юзеров скульптура подтолкнула к детским воспоминаниям о моменте, когда он наступил на торчащий из доски гвоздь.

«А с монетой умно придумано. Пройдет несколько лет и точно будет клад», — написал другой комментатор, подтверждая достоверность предания.

Ранее россияне обсудили 40-метровый «памятник-шашлык» в центре Москвы.