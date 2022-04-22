Россияне обсудили 40-метровый «памятник-шашлык» в центре Москвы

Житель столицы опубликовал в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), фото монумента «Дружба навеки», находящегося на Тишинской площади в центре Москвы. Пользователи сети обсудили памятник и сравнили его с шашлыком.

Автор топика рассказал, что монумент был установлен в честь 200-летия присоединения Грузии к России в 1983 году. На нем из разрозненных букв русского и грузинского алфавитов складываются слова «мир», «дружба», «братство». Это была первая работа скульптора Зураба Церетели, установленная в Москве, написал мужчина.

Однако многие пользователи сети не оценили задумку монументалиста и назвали работу «бессмысленным сооружением», которое нужно сдать в металлолом. Кроме того, местные жители в комментариях с юмором отметили, что в народе памятник прозвали «кукурузой», «шашлыком» и «чурчхелой» из-за внешнего сходства с продуктами питания.

Ранее москвичи ужаснулись памятнику на столичном кладбище. Темный монумент женщины с покрытой головой и в длинных одеяниях вызвал противоречивые чувства у жителей столицы.