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17:37, 22 ноября 2022
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В Москве открыли памятник Фиделю Кастро

В Москве открыли памятник Фиделю Кастро
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Памятник кубинскому политическому деятелю Фиделю Кастро открыли в Москве Президент России Владимир Путин и Президент Кубы Диас-Кандель Бермудес, сообщает РИА Новости.

Бронзовый монумент высотой три метра был изготовлен в Москве. Фигура Кастро в полный рост стоит на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы. Инициатива увековечения памяти революционера и политика принадлежит Минобороны РФ при поддержке Российского военно-исторического общества.

Ранее установку памятника Кастро поддержал российский кандидат наук и главный редактор издания «Историк» Владимир Рудаков. Он напомнил, что во многом власть Кастро на Кубе опиралась на поддержку СССР и революционер часто бывал в Москве.

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