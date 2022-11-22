17:37, 22 ноября 2022
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В Москве открыли памятник Фиделю Кастро
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Памятник кубинскому политическому деятелю Фиделю Кастро открыли в Москве Президент России Владимир Путин и Президент Кубы Диас-Кандель Бермудес, сообщает РИА Новости.
Бронзовый монумент высотой три метра был изготовлен в Москве. Фигура Кастро в полный рост стоит на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы. Инициатива увековечения памяти революционера и политика принадлежит Минобороны РФ при поддержке Российского военно-исторического общества.
Ранее установку памятника Кастро поддержал российский кандидат наук и главный редактор издания «Историк» Владимир Рудаков. Он напомнил, что во многом власть Кастро на Кубе опиралась на поддержку СССР и революционер часто бывал в Москве.