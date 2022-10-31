В Москве закончилась реставрация памятника Минину и Пожарскому

Реставрация памятника Минину и Пожарскому закончилась в столице, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

«Происходит событие государственного масштаба. Мы завершили очень важную и сложную для нас работу по реставрации памятника, который давно стал символом нашей страны и который посвящен двум национальным героям — князю Пожарскому и гражданину Минину», — цитирует агентство Левыкина.

Государственный исторический музей принял на баланс этот монумент в 2016 году, и уже тогда запланировал реставрацию, так как исследования показали, что памятник находился в очень сложном состоянии, продолжил директор музея.

«Только что прошли последние моменты общестроительного монтажа. Мы очень счастливы и горды, что нам пришлось работать на этом объекте», — сказал Левыкин.

Общий бюджет проведенных работ составил 47,5 миллиона рублей. Над реставрацией памятника работали более 50 специалистов разного профиля.

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