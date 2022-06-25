Город
Сегодня в 23:00
1 мин.

Россиян возмутил памятник основателю группы «Лесоповал»

Россиян возмутил памятник основателю группы «Лесоповал»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россиян возмутил памятник основателю группы «Лесоповал», поэту-песеннику Михаилу Таничу работы скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом пользователи написали в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Установленный в 2010 году на Ваганьковском кладбище бронзовый монумент представляет собой букет роз, прорастающий сквозь книгу с барельефом поэта.

Пользователи в комментариях выразили свое недовольство по поводу установленного памятника. Они назвали монумент «чудовищным», «отвратительным» и «неудачным». «Цветы с шипами проросли, это какой мозг надо иметь, чтобы додуматься до этого», «Дурновкусие и полный кич. Цветы массивны к изображению лица, давят всей мощью и растут из головы. Бред», — написали комментаторы.

Юзеры обрушились с критикой и на самого автора памятника, известного скульптура Эрнста Неизвестного. «Можно иметь мировое имя, но это не значит, что есть талант. Вы всерьез считаете творения Эрнста Неизвестного шедеврами?» — задалась вопросом жительница столицы.

Ранее россияне возмутились скульптурной композиции с фигурой Архангела Михаила, поражающего копьем дракона, и множеством автоматов Калашникова.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.