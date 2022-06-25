Россиян возмутил памятник основателю группы «Лесоповал», поэту-песеннику Михаилу Таничу работы скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом пользователи написали в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Установленный в 2010 году на Ваганьковском кладбище бронзовый монумент представляет собой букет роз, прорастающий сквозь книгу с барельефом поэта.

Пользователи в комментариях выразили свое недовольство по поводу установленного памятника. Они назвали монумент «чудовищным», «отвратительным» и «неудачным». «Цветы с шипами проросли, это какой мозг надо иметь, чтобы додуматься до этого», «Дурновкусие и полный кич. Цветы массивны к изображению лица, давят всей мощью и растут из головы. Бред», — написали комментаторы.

Юзеры обрушились с критикой и на самого автора памятника, известного скульптура Эрнста Неизвестного. «Можно иметь мировое имя, но это не значит, что есть талант. Вы всерьез считаете творения Эрнста Неизвестного шедеврами?» — задалась вопросом жительница столицы.

Ранее россияне возмутились скульптурной композиции с фигурой Архангела Михаила, поражающего копьем дракона, и множеством автоматов Калашникова.