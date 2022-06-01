Москвич присмотрелся к памятнику Пушкину и сделал «позорное открытие»

Присмотревшись к памятнику русскому поэту Александру Пушкину на Тверской улице в Москве житель столицы сделал «позорное открытие». Он заметил в руке поэта шляпу и рассказал об этом в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Я живу в Москве много, очень много лет. Почти всю свою жизнь живу. Но только сегодня я сделал позорное для меня открытие... Оказывается, Александр Сергеевич держит в левой руке шляпу! Столько лет я ходил мимо, смотрел и не видел… Страшная, позорная ненаблюдательность... Хорошо, что сейчас увидел. А то так и жил бы в неведении», — поделился эмоциями горожанин.

В комментариях многие юзеры поддержали его и признались, что тоже не замечали головного убора в сложенных за спиной руках Пушкина. «Ого!», «Не знала», «Многим стало стыдно, вы не одиноки», «Спасибо за открытие», — написали они.

Некоторые пользователи решили пошутить в ответ на признание автора. Так, одна из участниц дискуссии отметила, что Пушкин хорошо спрятал шляпу — вот многие ее и не видят. Другой иронично предположил, что великий поэт взял подержать головной убор скульптора, пока тот занимался своей работой.

Ранее сообщалось, что на кладбище в Москве появился первый в мире напечатанный на 3D-принтере памятник. Стоимость проекта составила 300 тысяч рублей.