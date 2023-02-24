В Москве отреставрировали две тысячи памятников архитектуры

Глава города указал, что таких объемов реставрационных работ нет ни в одном другом городе мира. Только в 2022 году специалисты-реставраторы вернули былую красоту более чем 200 памятникам архитектуры, среди которых есть и знаковые для Москвы объекты.

Например, были отреставрированы здание особняка Рутковских в Большом Козловском переулке, дом 5, строение 1; тот самый «дом Грибоедова» на Тверском бульваре из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»; комплекс зданий Мариинского женского училища на Софийской набережной; контора суконной фабрики И.Г. Кожевникова в Свиблово и многие другие объекты.

Сегодня реставрационные работы ведутся на 561 объекте культурного наследия, из них около 200 будут завершены уже в этом году, уточнил Собянин.

Ранее Собянин заявил о создании Четвертого транспортного кольца. По его словам, строительство Московского скоростного диаметра, Южной рокады и нескольких развязок на МКАД позволят замкнуть его уже в ближайшее время.