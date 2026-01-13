Опубликовано 13 января 2026, 06:471 мин.
Панда Катюша из Московского зоопарка показала мастер-класс по радости от снега
Панда Катюша из Московского зоопарка порадовалась снегу.
Кадр: Telegram-канал Московского зоопарка
Панда Катюша из московского зоопарка порадовалась сугробам. Кадры ее веселья опубликованы в Telegram-канале сада.
«Наша проказница показала, как эпично нужно заходить в вольер после снегопада», — говорится в сообщении. Панда походила по заснеженной территории, покаталась с горки и повалялась в снегу.
Накануне на одной из центральных улиц Москвы появился царь-сугроб. Его местные жители обнаружили недалеко от станции метро Белорусская. Высота снежного холма оказалась равна высоте дорожного знака. Дети устроили из него горку.