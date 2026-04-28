Панда Катюша порадовалась апрельскому снегу

Панда Катюша из Московского зоопарка порадовалась выпавшему в конце апреля снегу. Об этом в Telegram-канале сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

«Катюша совсем не против, что снова наступила зима», — отметила она, добавив, что снег — «это к радости».

На опубликованных кадрах панда бегает по территории вольера и резвится на снегу. Катюша переползает через преграду из бревен, приземляется на живот, а затем поднимается и продолжает энергично бегать.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что снегопад в российской столице больше не повторится, поскольку вызвавший его балтийский циклон уходит. Однако до конца месяца в столице все равно будет наблюдаться мокрый снег.