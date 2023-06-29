Москвичей пригласили на парад ретротранспорта

Парад ретротранспорта 8 июля в Москве анонсировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава Дептранса Максим Ликсутов.

«В День московского транспорта колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен вновь проедет от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, где все желающие смогут ознакомиться с экспонатами», — сказал заммэра.

Ликсутов пригласил москвичей посмотреть на 14 исторических трамвайных вагонов, а также на уникальные автомобили разных времен из коллекций Музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21».

По графику мероприятия, от «Новокузнецкой» ретротранспорт отправится в 11:00 и, проследовав через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо, прибудет на Чистопрудный бульвар. Выставка в конечной точке продлится с 12:00 до 18:00.

Ранее ретроавтомобиль в московском дворе восхитил пользователей сети.