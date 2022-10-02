Москвичка поделилась историей настоящего народного парка в центре столицы

Историей создания настоящего народного парка «Горка» в центре столицы в беседе с «Мослентой» поделилась москвичка, активистка Ольга Александрова.

По ее словам, когда-то на месте этой зеленой зоны в Басманном районе располагался усадебный сад, затем построили школу, которая потом использовалась как больница и поликлиника. Какое-то время здание было заброшено и на его месте планировались другие строения.

В результате, усилиями местных жителей, место в самом центре удалось отстоять и построить здесь парк.

«Мы объединились с несколькими людьми, у которых настрой был очень серьезным. В итоге мы сумели сделать так, что все со всеми договорились: жители района — с властью, власть — с архитектором, все вместе — уже со строителями и рабочими, которые сначала деревья вверх ногами сажать умудрялись», — поделилась жительница столицы.

Собеседница также рассказала, что благодаря созданию такой зеленой зоны префектура получила награды за лучшее благоустройство, а архитектору дали приз за лучший урбанистический проект в Европе.

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