С улиц Москвы исчезнут паркоматы

Большее количество паркоматов демонтируют в Москве уже в ближайшее время из-за ненадобности. Такое решение приняли в мэрии города, так как через автоматы проходит менее одного процента всех транзакций пользователей паркингов, передает «Коммерсантъ».

На сегодня около 95 процентов платежного трафика приходится на специальное приложение, которое позволяет оперативно производить оплату, не выходя из авто.

Всего с московских улиц до конца текущего лета уберут 519 устройств. При этом около самых востребованных мест паркоматы все же оставят. Их количество не превысит 80 штук, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что на московских улицах появится новая дорожная разметка.