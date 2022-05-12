В московском дворе появилась пародия на знаменитую скульптуру

В одном из московских дворов на Русаковской улице появилась пародия на знаменитую скульптуру «Рабочий и колхозница», расположенную на ВДНХ. Фото опубликовала местная жительница в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В отличии от оригинальной скульптуоы, фигуры установили поодаль друг от друга на деревянных постаментах. Сделаны рабочий и колхозница из пенопласта, написали местные жители в комментариях.

Большинство участников обсуждения осталось недовольны установкой пародией на памятник. «Рабочий и колхозница наконец-то разделились?», «Что это такое??», «Возмутительно!», — написали под постом юзеры.

Однако нашлись и те, кому скульптура понравилась. «А по мне, вполне нормально и симпатично выглядит. Некоторым лишь бы жаловаться на все подряд», — заключила одна из подписчиц.

Ранее в Подмосковье обнаружили «переодевающийся» памятник Ленину.