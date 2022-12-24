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18:02, 24 декабря 2022
1 мин.

В московском метро заметили пассажиров в гигантских куртках

В московском метро заметили пассажиров в гигантских куртках
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Необычных пассажиров в гигантских куртках заметили в московском метро. Записью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

«Просто два парня в куртках XXXXL. Кого только не встретишь в метро», — подписал ролик автор поста. На видео два молодых человека стоят в вагоне столичной подземки в темных очках и пуховиках, по размеру намного превышающих реальные параметры юношей.

Юзеров увиденное рассмешило. Многие не удержались от шутки. «Трехкомнатные пуховики», «Это чтоб не задавили или чтобы удобно было спать пока едешь», «Тоже хочу такую куртку на крещенские морозы», «Плащ-палатка. Раскинул и поспал где захотел», «Блин, где такую купить? Это же передвижное одеяло», — написали они.

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