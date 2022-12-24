В московском метро заметили пассажиров в гигантских куртках

Юзеров увиденное рассмешило. Многие не удержались от шутки. «Трехкомнатные пуховики», «Это чтоб не задавили или чтобы удобно было спать пока едешь», «Тоже хочу такую куртку на крещенские морозы», «Плащ-палатка. Раскинул и поспал где захотел», «Блин, где такую купить? Это же передвижное одеяло», — написали они.

Ранее «конь без пальто» у метро в Москве развеселил россиян.