Город
21:42, 11 сентября 2023
1 мин.

Пассажир столичного метро спустился на рельсы и попал на видео

Пассажир московского метро спрыгнул на рельсы на станции «Кленовый бульвар».

Пассажир столичного метро спустился на рельсы и попал на видео
Кадр: «МВД Медиа»

Пассажир московского метро спрыгнул на рельсы на станции «Кленовый бульвар». Инцидент попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».

Пассажир спустился на пути, а при приближении поезда вылез на платформу с помощью попутчика. Нарушитель был задержан сотрудником патрульно-постовой службы и передан в отдел полиции для разбирательства.

Мужчина признался, что спустился на жесткий путь умышленно. Суд назначил ему арест на трое суток.

Ранее упавшая на рельсы московского метро пассажирка попала на видео.