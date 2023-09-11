Пассажир столичного метро спустился на рельсы и попал на видео

Пассажир московского метро спрыгнул на рельсы на станции «Кленовый бульвар». Инцидент попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».

Пассажир спустился на пути, а при приближении поезда вылез на платформу с помощью попутчика. Нарушитель был задержан сотрудником патрульно-постовой службы и передан в отдел полиции для разбирательства.

Мужчина признался, что спустился на жесткий путь умышленно. Суд назначил ему арест на трое суток.

Ранее упавшая на рельсы московского метро пассажирка попала на видео.