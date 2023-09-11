21:42, 11 сентября 2023
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Пассажир столичного метро спустился на рельсы и попал на видео
Пассажир московского метро спрыгнул на рельсы на станции «Кленовый бульвар».
Кадр: «МВД Медиа»
Пассажир московского метро спрыгнул на рельсы на станции «Кленовый бульвар». Инцидент попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».
Пассажир спустился на пути, а при приближении поезда вылез на платформу с помощью попутчика. Нарушитель был задержан сотрудником патрульно-постовой службы и передан в отдел полиции для разбирательства.
Мужчина признался, что спустился на жесткий путь умышленно. Суд назначил ему арест на трое суток.
Ранее упавшая на рельсы московского метро пассажирка попала на видео.