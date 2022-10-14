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04:24, 14 октября 2022
1 мин.

Необычного пассажира заметили в вагоне столичного метро

Необычного пассажира заметили в вагоне столичного метро
Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Необычного пассажира заметили в вагоне столичного метро. Фотография сидящей у ног хозяина на полу вагона нутрии была опубликована в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Наверно, она думала: "Обрати на меня внимание, хозяин! Мне здесь не удобно и шумно», — прекомментировал один из подписчиков взгляд этого «пассажира».

«Какая прелесть», «Какой хороший! У кого-то необычный питомец дома», «Так спокойно сидит в окружении большого количества попутчиков, видимо частый пассажир метро», «Выпустили проветриться, красавчик», — написали пользователи мессенджера.

Ранее на станции московского метро забыли экзотических животных. В случае потери животного в городском транспорте горожанам порекомендовали звонить на короткий номер 3210.

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