Безбилетного пассажира столичного метро заметили в рюкзаке москвича

Безбилетного пассажира столичного метро заметили в рюкзаке на спине мужчины. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

«У вас собака растеклась в рюкзаке», — пошутили администраторы канала под роликом, на котором запечатлен пассажир подземки, везущий собаку породы шпиц в рюкзаке. В специальной переноске для животных через прозрачную стенку видна голова пса, а в облаке пушистой белой шерсти не различимы лапы и хвост.

«Как мило», «Подготовка к съемкам второй части фильма "Вызов"», «Тест драйв, к полету в космос готовят очередную Белку», — написали юзеры.

Некоторые пользователи сети возмутились типом переноски. По их мнению, питомцу поступает недостаточно воздуха, поскольку вентиляционных отверстий мало и видно, что окошко запотело. «Это специализированная рюкзак-переноска для животных, там достаточно воздуха. Не переживайте за зверушку, ей там намного комфортнее, чем кажется на первый взгляд», — ответил на возмущение один из подписчиков канала.

Ранее необычный пассажир московского автобуса умилил пользователей сети.