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20:37, 27 января 2023
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Пассажир метро облил поезд с людьми из пожарного шланга и попал на видео

Пассажир метро облил поезд с людьми из пожарного шланга и попал на видео
Кадр: МВД МЕДИА / YouTube

Пассажир столичной подземки облил из пожарного шланга станцию и поезд с людьми и попал на видео, опубликованное «МВД Медиа». Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел на станции «Алексеевская» Калужско-Рижской линии.

«Установлено, что мужчина открыл пожарный кран и в присутствии пассажиров начал поливать пол и электропоезд. Затем он перекрыл воду и скрылся», — говорится в сообщении.

В отделе полиции мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, уточнила Волк.

Ранее грабитель в московском метро сбежал по путям и пытался скрыться в тоннеле.

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