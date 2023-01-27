Пассажир метро облил поезд с людьми из пожарного шланга и попал на видео
Пассажир столичной подземки облил из пожарного шланга станцию и поезд с людьми и попал на видео, опубликованное «МВД Медиа». Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел на станции «Алексеевская» Калужско-Рижской линии.
«Установлено, что мужчина открыл пожарный кран и в присутствии пассажиров начал поливать пол и электропоезд. Затем он перекрыл воду и скрылся», — говорится в сообщении.
В отделе полиции мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, уточнила Волк.
Ранее грабитель в московском метро сбежал по путям и пытался скрыться в тоннеле.