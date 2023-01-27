Пассажир метро облил поезд с людьми из пожарного шланга и попал на видео

Пассажир столичной подземки облил из пожарного шланга станцию и поезд с людьми и попал на видео, опубликованное «МВД Медиа». Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел на станции «Алексеевская» Калужско-Рижской линии.

«Установлено, что мужчина открыл пожарный кран и в присутствии пассажиров начал поливать пол и электропоезд. Затем он перекрыл воду и скрылся», — говорится в сообщении.