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06:37, 30 декабря 2022
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Расположившийся под сиденьями в метро пассажир рассмешил пользователей сети

Расположившийся под сиденьями в метро пассажир рассмешил пользователей сети
Кадр: Маша Калючка / страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

Расположившийся под сиденьями в столичной подземке пассажир попал на видео, опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». Увиденное рассмешило пользователей сети.

«Видимо, нынче удобнее ездить так», — написал автор публикации. В прикрепленном к посту ролике пассажир метро лежит на полу под сиденьями в вагоне поезда и изучает что-то в своем смартфоне.

Несколько юзеров иронично заметили, что в этом месте наверняка лучше ловит интернет. «Или полы с подогревом», «Чел в прятки играет», «Зато эти места всегда свободны», «Чтобы в телефон не подглядывали», — поделились другими версиями участники дискуссии.

Один из подписчиков интернет-сообщества заметил, что уборщики очевидно скажут герою видео спасибо за почищенные полы.

Ранее в московском метро заметили и сняли на видео пассажиров в гигантских куртках. Выложенный в сеть ролик рассмешил юзеров.

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