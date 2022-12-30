Расположившийся под сиденьями в метро пассажир рассмешил пользователей сети
Расположившийся под сиденьями в столичной подземке пассажир попал на видео, опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». Увиденное рассмешило пользователей сети.
«Видимо, нынче удобнее ездить так», — написал автор публикации. В прикрепленном к посту ролике пассажир метро лежит на полу под сиденьями в вагоне поезда и изучает что-то в своем смартфоне.
Несколько юзеров иронично заметили, что в этом месте наверняка лучше ловит интернет. «Или полы с подогревом», «Чел в прятки играет», «Зато эти места всегда свободны», «Чтобы в телефон не подглядывали», — поделились другими версиями участники дискуссии.
Один из подписчиков интернет-сообщества заметил, что уборщики очевидно скажут герою видео спасибо за почищенные полы.
Ранее в московском метро заметили и сняли на видео пассажиров в гигантских куртках. Выложенный в сеть ролик рассмешил юзеров.