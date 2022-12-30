Расположившийся под сиденьями в метро пассажир рассмешил пользователей сети

Несколько юзеров иронично заметили, что в этом месте наверняка лучше ловит интернет. «Или полы с подогревом», «Чел в прятки играет», «Зато эти места всегда свободны», «Чтобы в телефон не подглядывали», — поделились другими версиями участники дискуссии.

Один из подписчиков интернет-сообщества заметил, что уборщики очевидно скажут герою видео спасибо за почищенные полы.

Ранее в московском метро заметили и сняли на видео пассажиров в гигантских куртках. Выложенный в сеть ролик рассмешил юзеров.