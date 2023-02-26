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10:58, 26 февраля 2023
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Пассажир с гранатой бесплатно проехался на такси по Москве

Пассажир с гранатой бесплатно проехался на такси по Москве
Фото: Dan Gold / Unsplash

Пассажир с гранатой бесплатно проехался на такси по столице. Снятой на видеорегистратор записью поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

Приезжий мужчина заказал машину до улицы Черняховского. Во время поездки он достал из кармана гранату и начал крутить ее в руках. «Ты меня не пугай сейчас, убери ее! А то уже такое ощущение, будто ты автоматически едешь бесплатно», — обратился к нему водитель. Пассажир попросил его не беспокоиться и отметил, что сам тоже работает таксистом.

Когда мужчины прибыли на место назначения, выяснилось, что у пассажира нет денег. Он заявил, что их ему сейчас принесут знакомые, а потом вышел из машины якобы для того, чтобы позвонить им. Некоторое время приезжий стоял сзади машины «в ожидании денег», а потом пустился бежать.

Ранее пакет с гранатами обнаружили на территории посольства Швейцарии в центре Москвы. Служба безопасности нашла прозрачный пакет на рампе во время обхода территории.

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