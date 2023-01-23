Пассажир московского метро с петухом на руках попал на видео

В кадр попал момент: мужчина прохаживается по вагону, держа одну из птиц в руках. Очевидцы сообщили, что видели его на «красной ветке», то есть на Сокольнической линии столичной подземки. «Человек с петухом и уткой, давал их погладить. А потом просто взял, запихнул их в мешок и вышел», — сообщил автор ролика.

Видео насторожило пользователей сети. Кто-то предположил, что птицы могут быть разносчиками заболеваний. Один из фолловеров назвал увиденное живодерством.

Кроме того, юзеров заинтересовал костюм мужчины на видео. «Одет, как партизан времен ВОВ. Может быть, снова временная петля сработала?» — пошутили в комментариях.

Ранее пользователей сети развеселил мужчина, подогревший сосиску в поезде столичного метро. Пассажир развел огонь в вагоне.