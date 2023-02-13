Город
22:33, 13 февраля 2023
1 мин.

Пассажир с разбега разбил турникет в столичном метро и попал на видео

Пассажир с разбега разбил турникет в столичном метро и попал на видео
Кадр: видео Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Пассажир с разбега разбил стеклянный турникет в московском метро. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Прокуратура Московского метрополитена контролирует расследование обстоятельств порчи имущества ГУП "Московский метрополитен"», — говорится в пресс-релизе.

По данным надзорного органа, попавший на видео инцидент произошел в вестибюле станции метро «Планерная». Пассажир 2002 года рождения с разбегу разбил створку стеклянного турникета, работающего на выход.

В ведомстве напомнили, что за порчу имущества на общественном транспорте предусмотрена уголовная ответственность по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

Ранее драка мужчин в вагоне московского метро попала на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.