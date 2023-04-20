Пассажирка метро станцевала в вагоне поезда и попала на видео

Пассажирка московского метро станцевала в вагоне поезда и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Музыка громче, глаза закрыты, это метро — место открытий», — подписал автор ролик, на котором запечатлел женщину в вагоне столичной подземки. Москвичка стояла напротив прислонных сидений, на которые поставила свой телефон. Вероятно, на экране у нее транслировалось видео с танцевальными движениями, которые она старалась повторить. При этом музыка, по всей видимости, у женщины играла в наушниках, она никому не мешала.

«Как она чувствует», «Я так дома танцую, когда опаздываю на работу», «На своей волне», «Ох, уж эти тренды TikTok», «Это утреннее приветствие у нее — говорит начальнику, что опоздает», «Она просто поймала свой вайб. Поднимает настроение», «Среда — маленькая пятница, надо уже разминаться к большой пятнице», «Это сурдопереводчик тренируется», «Утренняя зарядка», «Китайское тай-чи. Поток энергии направляет в колеса, чтобы быстрее ехали», «Разгоняет лимфу», «Это курьер. Смотрит на карту метро и запоминает свой маршрут на день», — написали пользователи мессенджера.

Ранее танец московского дворника попал на видео и развеселил россиян.