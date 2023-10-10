Пассажирка московского метро в необычной маске развеселила пользователей сети
Девушка спустилась в столичную подземку в маске куклы Момо.
Девушка спустилась в столичную подземку в маске куклы Момо. Ее фото опубликовано в группе «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».
«Веселуха в метро Москвы», — подписал снимок автор. Юзеры по-разному отреагировали на увиденное.
«Когда едешь после десятичасовой пятидневки в пятницу домой», «Если все начнут в масках ходить, будет классно», «У меня аж сердце в пятки ушло», «Готовится к Хеллоуину», «Обычный человек, работающий 5/2», «Ну подумаешь, не накрасилась», «Это вместо хиджаба?», «Надо купить такую маску, чтобы соседей пугать. Вот же умора будет», «Я после ночной смены выгляжу не лучше», — написали они в комментариях.
Момо — это персонаж хоррор-книги немецкого писателя Михаэля Энде, а также японского фольклора, на основе которого художник и скульптор Кэйсукэ Айсаве создал куклу «Мать-птица».
Ранее танец «Человека-паука» в вагоне столичной подземки возмутил москвичей.