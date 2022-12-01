Пассажирку московского метро ударили ножом за громкие разговоры по телефону
Пассажирку московского метро ударили ножом за громкие разговоры по телефону, сообщает «МВД Медиа».
«В вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской» Московского метрополитена, одна из пассажирок спровоцировала конфликт с 36-летней жительницей столицы из-за того, что последняя якобы громко разговаривала по телефону. В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица», — говорится в пресс-релизе.
Нападавшая вышла из вагона и скрылась, а пострадавшая обратилась за помощью к сотрудникам полиции на станции «Парк Победы». Женщине вызвали скорую, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
50-летнюю подозреваемую в нападении задержали на станции метро «Октябрьское Поле». У нее изъяли туристический нож. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством»). Ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее продавщицы магазина попытались отбиться от разбойника веником и попали на видео. Злоумышленник выхватил метлу и начал ею избивать женщин.