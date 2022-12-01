Пассажирку московского метро ударили ножом за громкие разговоры по телефону

Нападавшая вышла из вагона и скрылась, а пострадавшая обратилась за помощью к сотрудникам полиции на станции «Парк Победы». Женщине вызвали скорую, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

50-летнюю подозреваемую в нападении задержали на станции метро «Октябрьское Поле». У нее изъяли туристический нож. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством»). Ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее продавщицы магазина попытались отбиться от разбойника веником и попали на видео. Злоумышленник выхватил метлу и начал ею избивать женщин.