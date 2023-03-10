Город
11:25, 10 марта 2023
1 мин.

Пассажирку высадили из маршрутки в Подмосковье за отказ платить переводом

Водитель маршрутки в Подмосковье высадил женщину из-за отказа оплатить проезд переводом.

Пассажирку высадили из маршрутки в Подмосковье за отказ платить переводом
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В подмосковной Балашихе водитель маршрутки высадил женщину из-за ее отказа оплатить проезд переводом на банковскую карту по номеру телефона, сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

«Водитель отказался везти пассажира, потому что не разрешил оплачивать через терминал», — комментирует ситуацию женщина на видео.

По данным канала, инцидент произошел в маршрутке номер 51. Пассажирка собиралась оплатить проезд через валидатор, однако водитель маршрутки отказал ей в этом. Он настаивал на оплате банковским переводом на его имя через приложение. После недолгой словесной перепалки водитель и вовсе предложил женщине выйти из машины.

Со слов других очевидцев, водители маршруток в этом городе часто придумывают причины, чтобы обойти систему официальной оплаты проезда. Чаще всего они просят наличные или настаивают на переводе денег на личный счет.

Ранее в Москве жесткий конфликт таксиста с пассажиром с детьми попал на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.