Пассажирку высадили из маршрутки в Подмосковье за отказ платить переводом
Водитель маршрутки в Подмосковье высадил женщину из-за отказа оплатить проезд переводом.
В подмосковной Балашихе водитель маршрутки высадил женщину из-за ее отказа оплатить проезд переводом на банковскую карту по номеру телефона, сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
«Водитель отказался везти пассажира, потому что не разрешил оплачивать через терминал», — комментирует ситуацию женщина на видео.
По данным канала, инцидент произошел в маршрутке номер 51. Пассажирка собиралась оплатить проезд через валидатор, однако водитель маршрутки отказал ей в этом. Он настаивал на оплате банковским переводом на его имя через приложение. После недолгой словесной перепалки водитель и вовсе предложил женщине выйти из машины.
Со слов других очевидцев, водители маршруток в этом городе часто придумывают причины, чтобы обойти систему официальной оплаты проезда. Чаще всего они просят наличные или настаивают на переводе денег на личный счет.
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