Пассажирку высадили из маршрутки в Подмосковье за отказ платить переводом

По данным канала, инцидент произошел в маршрутке номер 51. Пассажирка собиралась оплатить проезд через валидатор, однако водитель маршрутки отказал ей в этом. Он настаивал на оплате банковским переводом на его имя через приложение. После недолгой словесной перепалки водитель и вовсе предложил женщине выйти из машины.

Со слов других очевидцев, водители маршруток в этом городе часто придумывают причины, чтобы обойти систему официальной оплаты проезда. Чаще всего они просят наличные или настаивают на переводе денег на личный счет.

Ранее в Москве жесткий конфликт таксиста с пассажиром с детьми попал на видео.