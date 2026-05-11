Пассажиры электросудов в Москве совершили более 3,5 млн поездок

С момента запуска речного электротранспорта москвичи и гости города совершили на нем более 3,5 млн поездок. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сообщает Дептранс города.

Как отмечается, для развития речного движения в столице за последний год запустили третий регулярный речной маршрут «Новоспасский — ЗИЛ». Скоро его продлят на 1,5 километра, до причала «Красные холмы» на Космодамианской набережной.

Кроме того, специалисты подготовили причал «Лужники» к запуску четвертого маршрута. Также на борту электросудов провели 155 культурных и просветительских мероприятий. Их посетили более 3,5 тысячи пассажиров, отметил Ликсутов.

С открытием регулярных речных маршрутов доступ к инновационному виду транспорта получили жители 22 районов Москвы. Москвичи и гости столицы совершили на электросудах уже более 3,5 миллиона поездок, уточнил заммэра.

