Пассажиры рейса Стамбул — Москва провели в аэропорту более 11 часов

Пассажиры рейса Стамбул — Москва застряли в турецком аэропорту более чем на 11 часов. В связи с инцидентом проводится проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», рейс переносился каждый час. Позже выяснилось, что билеты на этот рейс у пассажиров были оформлены на разное время — на 11:50, 13:00 и 15:00. Всего отправки самолета в российскую столицу ждали около 100 человек.

Ранее пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург обнаружили неисправность самолета в воздухе.