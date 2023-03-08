Пассажиры рейса Ташкент — Москва застряли в самолете на четыре часа

Пассажиров, следовавших по рейсу Ташкент — Москва задержали в самолете на четыре часа после приземления. Об этом РЕН ТВ сообщили пассажиры авиалайнера.

«Начиналось все неплохо, спокойно ждали. А потом что-то случилось, не знаю, какая-то ерунда. Пилота нет, но объявления идут. То он заправляет самолет. Потом начались объявления — да, мы летим в Домодедово, нам разрешили, через пятнадцать минут приземлимся в Домодедово», — рассказала одна из женщин.

Она отметила, что пилоты делали объявления еще три раза, однако никаких действий с их стороны не последовало. После этого кто-то из пассажиров вызвал полицию, и вскоре после их приезда всех пассажиров из салона отпустили.

Как сообщает Telegram-канал Baza, рейс 601 из Ташкента должен был приземлиться в Домодедово. Но сделав два круга над аэропортом, был перенаправлен во Внуково из-за погодных условий.

После приземления в 21.38 пассажиры рейса оказались заблокированы в салоне. Представители аэропорта Внуково при этом предоставлять автобусы для транспортировки людей отказались, не объяснив причину. Спустя пару часов на борту стало плохо одной из девушек, ей вызвали скорую.

Другая пассажирка рассказала, что стюардессы уходили от ответов на вопросы пассажиров, игнорируя или повышая голос.