Пассажирам МЦД начали раздавать печенье с предсказаниями

Большинству пользователей понравилась необычная идея с поздравлениями пассажиров. «Мелочь, а приятненько», «Это очень мило», «Блин, так классно, молодцы. Сразу отличное настроение на целый день!» — написали подписчики.

Нашлись и те, кто предложил другой способ поздравления. «Лучше б лотерейные билеты раздали с моментальным выигрышем. Проездной на год, например», — заявил один из юзеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал скорое открытие новой станции метрополитена во Внукове.