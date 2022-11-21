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11:42, 21 ноября 2022
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Пассажирам МЦД начали раздавать печенье с предсказаниями

Пассажирам МЦД начали раздавать печенье с предсказаниями
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пассажирам наземного метро МЦД начали раздавать печенье с пророчествами. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Контролеры раздают печенье с предсказаниями в честь трехлетия МЦД», — объяснил автор ролика. На упаковке кондитерского изделия также можно найти надпись: «Наш День рождения — ваш праздник! Три года вместе».

Большинству пользователей понравилась необычная идея с поздравлениями пассажиров. «Мелочь, а приятненько», «Это очень мило», «Блин, так классно, молодцы. Сразу отличное настроение на целый день!» — написали подписчики.

Нашлись и те, кто предложил другой способ поздравления. «Лучше б лотерейные билеты раздали с моментальным выигрышем. Проездной на год, например», — заявил один из юзеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал скорое открытие новой станции метрополитена во Внукове.

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