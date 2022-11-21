Пассажирам МЦД начали раздавать печенье с предсказаниями
Пассажирам наземного метро МЦД начали раздавать печенье с пророчествами. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Контролеры раздают печенье с предсказаниями в честь трехлетия МЦД», — объяснил автор ролика. На упаковке кондитерского изделия также можно найти надпись: «Наш День рождения — ваш праздник! Три года вместе».
Большинству пользователей понравилась необычная идея с поздравлениями пассажиров. «Мелочь, а приятненько», «Это очень мило», «Блин, так классно, молодцы. Сразу отличное настроение на целый день!» — написали подписчики.
Нашлись и те, кто предложил другой способ поздравления. «Лучше б лотерейные билеты раздали с моментальным выигрышем. Проездной на год, например», — заявил один из юзеров.
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