Педагог назвала простые способы развить детскую моторику дома

Стоит также включить в распорядок дня пальчиковые игры и театр теней, когда ребенок может изображать простые фигуры, а взрослые — отгадывать их. Далее можно перейти к сценкам с несколькими героями. Педагог рекомендует использовать пальчиковые краски для рисования на бумаге, вырезать аппликации, лепить из пластилина, теста и глины.

«Над улучшением координации точных и мелких движений рук можно работать непрерывно. На кухне — почистить мандарин, рассортировать столовые приборы и другие элементарные дела. В ванной комнате — закрыть все баночки, тюбики. В гардеробной — застегнуть пуговицы на одежде», — объяснила Хрущева. А для эффективности занятия должны быть регулярными, но не утомительными.

Ранее Хрущева дала рекомендации по организации детского досуга летом. В первую очередь она посоветовала проводить больше времени в обучающих играх на улице.