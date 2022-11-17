Московских пенсионеров решили обучить компьютерной грамотности

Обучить компьютерной грамотности столичных пенсионеров решили в центрах московского долголетия, сообщает официальный сайт мэра города. Для этих целей разработана платформа «Школа гаджет», на которой обучающиеся смогут проверить свои знания.

«Для удобства участников на сайте “Школы гаджет”, помимо самих тестов, также размещены тематические видеоуроки. И главное, мы даем возможность обучаться не в одиночку, а вместе. Те, кто в чем-то разобрался, помогают другим. Ведь наши клубы долголетия в первую очередь созданы для общения, совместных занятий любимым делом, социализации», — цитирует сайт руководителя сети клубных пространств «Центры московского долголетия» Елену Громову.

Курс рассчитан на людей с разным уровнем подготовки: начальным, углубленным и продвинутым. За время обучения пенсионеры смогут заработать до 100 баллов и обменять их на сертификаты и призы. Занятия начинаются в среду,16 ноября, а выпускной пройдет летом.

Ранее эксперт поддержал решение депутатов сохранить соцнаправленность бюджета Москвы. В 2023 году продолжится реализация популярной у москвичей старшего возраста программы «Московское долголетие».