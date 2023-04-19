Пенсионер продемонстрировал планш на тротуаре в Москве

Пенсионер продемонстрировал планш на одной из столичных улиц. Соответствующая фотография была опубликована в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«В ожидании автобуса», — подписал автор снимок, на котором запечатлел пенсионера, выполнившего сложное гимнастическое упражнение на остановке общественного транспорта. Пожилой мужчина уперся руками в бордюр и вытянулся параллельно земле, причем ноги его оказались над проезжей частью дороги.

«Дед красава», «Попутку ловит», «Участник программы "Московское долголетие"», «Еще попробуй в таком возрасте вот так сделать. А для начала дожить до этих лет. Не каждому дано», «А потом пенсионный возраст поднимают», «Пенсионерка на остановке понравилась. Решил завоевать ее сердце, продемонстрировав таланты», — написали пользователи сети.

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