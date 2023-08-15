Пенсионер умер после падения с парапета подземного перехода в Москве

После падения с парапета подземного перехода на Комсомольской площади в Москве умер 65-летний уроженец Украины, сообщает MK.RU.

Пенсионер сидел на парапете, неудачно повернулся и свалился на лестничный пролет. По информации издания, он получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Ранее в Подмосковье мужчина погиб во время ремонта кондиционера. В результате удара током он упал с лестницы и ударился головой.