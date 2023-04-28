Московский пенсионер в трусах выполнил упражнение «флажок» и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Алексеевский и Останкинский районы М125».

«Вот какие крутые спортсмены на моржовой станции. Говорят, что ему 72 года и он профессор математики», — уточнила автор ролика. В объектив камеры попал мужчина в одни трусах во время тренировки в парке. Он выполнил сложное силовое воркаут-упражнение «флажок».