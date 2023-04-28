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06:42, 28 апреля 2023
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Московский пенсионер в трусах выполнил упражнение «флажок» и попал на видео

Воркаут пенсионера в московском парке восхитил пользователей сети.

Московский пенсионер в трусах выполнил упражнение «флажок» и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Алексеевский и Останкинский районы М125»

Московский пенсионер в трусах выполнил упражнение «флажок» и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Алексеевский и Останкинский районы М125».

«Вот какие крутые спортсмены на моржовой станции. Говорят, что ему 72 года и он профессор математики», — уточнила автор ролика. В объектив камеры попал мужчина в одни трусах во время тренировки в парке. Он выполнил сложное силовое воркаут-упражнение «флажок».

«Захотелось съездить и полюбоваться на этого красавца», «ИХ — суперстар, если вы меня понимаете», «Ты еще крепкий старик, Розенбом!», «К лету готов! Браво!», «Показывает молодежи мастер-класс», — восхитились пользователи сети.

Ранее москвичи заметили в метро йога в позе «собака мордой вниз».

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