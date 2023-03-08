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05:31, 08 марта 2023
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Пенсионер захлебнулся сточными водами в канализации под Москвой

РЕН ТВ: 73-летний пенсионер захлебнулся сточными водами и утонул в канализации под Москвой.

Пенсионер захлебнулся сточными водами в канализации под Москвой
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

73-летний пенсионер захлебнулся сточными водами и утонул в канализации под Москвой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник источник.

«Предварительно, мужчина упал в емкость со сточными водами и захлебнулся, следов насильственной смерти и повреждений на теле не обнаружено», — рассказал собеседник телеканала.

По имеющейся информации, трагедия произошлав подмосковном Красногорске днем 6 марта. Оператор насосной станции должен был сменить пожилого коллегу, но нашел его в емкости со сточными водами.

Сейчас выясняются обстоятельства и причины. По некоторым данным, пожилой мужчина иногда злоупотреблял алкоголем, однако в каком состоянии он находился в момент работы пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве подросток пытался вытащить музыкальную колонку из воды и утонул.

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