Пенсионер захлебнулся сточными водами в канализации под Москвой

73-летний пенсионер захлебнулся сточными водами и утонул в канализации под Москвой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник источник.

«Предварительно, мужчина упал в емкость со сточными водами и захлебнулся, следов насильственной смерти и повреждений на теле не обнаружено», — рассказал собеседник телеканала.

По имеющейся информации, трагедия произошлав подмосковном Красногорске днем 6 марта. Оператор насосной станции должен был сменить пожилого коллегу, но нашел его в емкости со сточными водами.

Сейчас выясняются обстоятельства и причины. По некоторым данным, пожилой мужчина иногда злоупотреблял алкоголем, однако в каком состоянии он находился в момент работы пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве подросток пытался вытащить музыкальную колонку из воды и утонул.