Московская пенсионерка выбросила в окно почти миллион рублей

В Москве 83-летняя пенсионерка выбросила в окно почти миллион рублей, сообщает «МВД Медиа».

«Потерпевшей на домашний телефон позвонил якобы участковый уполномоченный полиции. Собеседник попросил оказать содействие в поимке злоумышленника, который запугивает пожилых граждан и требует у них наличность. Для этого, в случае поступления звонка, необходимо выполнять все выдвигаемые им требования», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вскоре пенсионерке позвонил мужчина, угрожая причинением физического вреда и завладением жилплощадью, он велел снять деньги с банковского счета и сбросить их из окна. Женщина сняла порядка 900 тысяч рублей в банкомате и в два приема выполнила требования злоумышленника.

После разговора с дочерью жительница столицы поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Аферист арестован. Он признался, что оба раза сам забирал деньги: одну часть перевел на счета другого человека, а вторую потратил сам.

Ранее лжериелтор обманул женщину на четыре миллиона и получил судебный запрет.