В Москве курьер мошенников забрал у пенсионера сейф с деньгами

По указу мошенников курьер вытащил сейф с деньгами из стены квартиры пенсионера, сообщает Прокуратура Москвы.

Мужчине предложили работать курьером, занимающимся в основном перевозкой денег, и пообещали ему пять процентов с каждой посылки. В 4:00 ему поступил первый заказ: забрать у пенсионера большой груз. Им оказался сейф, который плюс ко всему надо было демонтировать из стены.

Курьер забрал посылку и уехал с ней на такси. Далее он пытался вскрыть сейф, но после неудачных попыток передал сообщнику. Оказалось, что внутри находилось 3,5 миллиона рублей наличными и золотые монеты. Общий ущерб составил четыре миллиона рублей.

По информации ведомства, аферисты действовали по стандартной схеме. Они позвонили москвичу и сообщили о ДТП, в которое якобы попала его внучка. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела, его убедили заплатить.

Ранее столичная пенсионерка продала две квартиры по требованию мошенников.