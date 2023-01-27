90-летнюю пенсионерку с отеком легких спасли в Подмосковье

90-летнюю пенсионерку с отеком легких спасли врачи в подмосковном городе Долгопрудный, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Женщину подключили к аппарату ИВЛ и параллельно, для коррекции артериального давления, проводили медикаментозную поддерживающую терапию.

«Врачи регулярно корректировали медикаментозное лечение, все это сопровождалось ежедневными обследованиями и анализами. В лечении пациентки принимали участие кардиологи, хирурги-эндоскописты, сосудистые врачи, неврологи и реаниматологи. В конечном итоге специалистам удалось добиться стабилизации пациентки. Врачи отключили пациентку от аппарата ИВЛ и перевели ее в терапевтическое отделение для дальнейшего лечения», — цитирует ведомство заведующего отделением реанимации Долгопрудненской больницы Ушанги Буадзе.

В медучреждение женщину в крайне тяжелом состоянии доставила бригада скорой помощи. Пенсионерке не хватало воздуха, отдышка у нее была даже в спокойном состоянии. Врачи провели обследование и диагностировали у нее возникший на фоне перенесенного острого инфаркта миокарда и давней гипертонической болезни отек легких. В экстренном порядке женщину перевели в реанимационное отделение.

Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, ее выписали на амбулаторное лечение. Жизни и здоровью женщины больше ничто не угрожает.

Ранее женщину с двумя огромными опухолями яичников спасли в городе Орехово-Зуево. 53-летняя пациентка поступила в гинекологическое отделение роддома с жалобами на доставляющий ей дискомфорт увеличившийся объем живота.