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16:49, 15 марта 2023
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В Подмосковье пенсионерка заживо сварилась в кипятке

71-летняя жительница Серпухова сварилась в кипятке из-за прорыва трубы в квартире.

В Подмосковье пенсионерка заживо сварилась в кипятке
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

71-летняя пенсионерка из подмосковного Серпухова заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы в квартире на улице 40 лет Октября, передает РЕН ТВ.

Дочь пострадавшей рассказала, что соседка матери сообщила ей по телефону о криках, доносящихся из квартиры пенсионерки. Женщина обнаружила мать на полу в ванной. Труба при этом была прорвана, из нее хлестал кипяток.

Пенсионерку доставили с ожогами в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Течь в трубе заделали экстренные службы. Проводится проверка.

Ранее в Подмосковье пенсионеры погибли из-за непотушенной сигареты. Смерть наступила вследствие курения в постели.

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