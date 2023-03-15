В Подмосковье пенсионерка заживо сварилась в кипятке

71-летняя пенсионерка из подмосковного Серпухова заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы в квартире на улице 40 лет Октября, передает РЕН ТВ.

Дочь пострадавшей рассказала, что соседка матери сообщила ей по телефону о криках, доносящихся из квартиры пенсионерки. Женщина обнаружила мать на полу в ванной. Труба при этом была прорвана, из нее хлестал кипяток.

Пенсионерку доставили с ожогами в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Течь в трубе заделали экстренные службы. Проводится проверка.

Ранее в Подмосковье пенсионеры погибли из-за непотушенной сигареты. Смерть наступила вследствие курения в постели.