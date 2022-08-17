Подмосковные врачи удалили пенсионерке гигантское новообразование

Подмосковные врачи спасли 68-летнюю пенсионерку с гигантским новообразованием, сообщает пресс-служба областного Минздрава. У пациентки в левой части брюшной полости оказалась доброкачественная киста объемом в 27 литров, сдавившая все органы справа и опасная для жизни.

«Во время операции удалось установить, что гигантское жидкостное образование исходит из левой почки, поэтому в операционную в экстренном порядке был вызван уролог. Операция длилась три часа. К сожалению, почку спасти не удалось, ее пришлось удалить вместе с опухолью», — цитирует пресс-служба врача-хирурга хирургического отделения Коломенской областной больницы Дмитрия Егорова.

Кроме того, женщине пришлось удалить и селезенку — гигантская опухоль была так тесно к ней припаяна, что отделить ее без травмирования органа было невозможно. По данным ведомства, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и находится под амбулаторным наблюдением.

Ранее подмосковные хирурги удалили пенсионерке грыжу размером с футбольный мяч. Новообразование появилось в результате оперативных вмешательств по поводу уже существующих грыж.