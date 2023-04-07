Москвич распылил перцовый баллончик в столичном метро и попал на видео
Москвич распылил перцовый баллончик в лицо мужчине в вагоне столичного метро.
Пассажир распылил перцовый баллончик в лицо мужчине в вагоне московском метро. Видеозапись с камер видеонаблюдения была опубликована в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Как сообщает МВД Медиа, инцидент произошел во вторник, 4 апреля в вагоне на кольцевой линии метро. На кадрах запечатлено, как 27-летний мужчина после непродолжительного конфликта с пожилым мужчиной, достал из своей сумки перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо оппоненту.
Потерпевший обратился за помощью к стражам правопорядка. Правоохранители срочно вызвали пенсионеру скорую, врачи выявили у него химические ожоги головы и костей, а также конъюнктивы глаз.
Спустя примерно сутки подозреваемого удалось задержать. Злоумышленника планируют привлечь его к ответственности по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Ранее сообщалось, что безбилетный пассажир метро оказался преступником, вывозившим культурные ценности из России.