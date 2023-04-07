Москвич распылил перцовый баллончик в столичном метро и попал на видео

Потерпевший обратился за помощью к стражам правопорядка. Правоохранители срочно вызвали пенсионеру скорую, врачи выявили у него химические ожоги головы и костей, а также конъюнктивы глаз.

Спустя примерно сутки подозреваемого удалось задержать. Злоумышленника планируют привлечь его к ответственности по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что безбилетный пассажир метро оказался преступником, вывозившим культурные ценности из России.