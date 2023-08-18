Перечислены лучшие трапезные столицы со свободным входом

Семь лучшим трапезных столицы с доступным для любого человека входом были названы в материале «Мосленты». Первая из них расположена при храме Христа Спасителя в самом центре города.

Зайти сюда можно со стороны набережной. Цены на позиции в меню ниже средних для центра Москвы. Например, суп можно купить за 130 рублей, а пирожок — за 60. Далее была названа трапезная при Высоко-Петровском мужском монастыре на улице Петровка. Особое внимание здесь следует уделить выпечке, которую производят на месте.

Кроме того, любой желающий может посетить кафе «Трапезная» при Спасо-Андрониковом монастыре на Андроновской площади. Это место выглядит не так сдержанно, как предыдущие, и больше напоминает обычное кафе. Это отлична возможность поесть вкусной еды на территории храмового комплекса, возведенного 700 лет назад, однако цены здесь уже почти в два раза выше, чем в предыдущих местах.

Также в столице работает паломническая трапезная при Новоспасском мужском монастыре на Крестьянской площади. Самое интересное блюдо здесь — пельмени с кальмарами за 200 рублей, а цены в принципе ниже средних.

Еще одна трапезная в историческом окружении находится на Малой Грузинской. Это Георгиевское подворье при храме Георгия Победоносца. На втором этаже комплекса расположена пекарня и кафе с грузинской кухней.

Принять любого желающего готова и Рогожская трапезная при старообрядческом центре «Рогожская слобода», расположенная в самом сердце старообрядческой Москвы. Последнее место в списке — кафе при соборе Иоанна Предтечи на Китай-городе, где недорого можно купить в основном выпечку и чай.

Ранее москвичи назвали открытие кофейни в колокольне «тягой к цивилизации».