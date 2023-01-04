Врач оценил пользу традиционных зимних развлечений для фигуры

Пользу традиционных зимних развлечений для фигуры оценил в беседе с «РИА Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Долгая и снежная зима имеет свои традиции. Лепка снеговика – одна из них. Снеговик или снежную бабу можно даже назвать символом русской зимы. Считается, что на лепку снеговика тратится около 300 калорий, а вдобавок тренируются мышцы спины и рук. Ведь чтобы скатать из снега шары, нужно энергично подвигаться в теплой одежде. Так что чем больше снеговиков, тем больше потраченных калорий», — сказал врач.

Тяжельников уточнил, что также эффективны и любые другие активности: бег, прогулки пешком или на лыжах, катание на коньках или санках. Благодаря этим развлечениям происходит не только тренировка мышц и расход калорий, но выработка гормона радости — серотонина, который очень благотворно влияет на здоровье.

Кроме того, посещение выставок и музеев, по словам специалиста, тоже энергозатратное занятие, поскольку, обходя экспозиции, можно набрать тысячи шагов.

Ранее врач дала рекомендации по организации досуга на каникулах. Если хотите провести выходные с пользой, следует распланировать свой отпуск так, чтобы оставаться активным днем, спать ночью и регулярно питаться, не превышая свою суточную норму, отметила она.